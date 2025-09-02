Menor de idade é apreendido em flagrante com porções de maconha Três Lagoas

jovem já era investigado pela polícia civil

Na manhã desta terça-feira (2), um adolescente foi apreendido em flagrante um adolescente, de 15 anos de idade, suspeito da prática do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas.

O trabalho policial foi realizado pelos investigadores da SIG (Seção de Investigação Geral) de Três Lagoas. O adolescente já era investigado pelos agentes da SIG e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) pelo seu envolvimento com a comercialização de substâncias entorpecentes, além de outros atos infracionais equiparados aos crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio, furto e receptação.

Os investigadores foram até a sua residência, onde em vistorias, localizaram mais de 21 porções de substâncias análogas à maconha, em embalagens prontas para a comercialização.

Ele foi conduzido até a sede da SIG, onde afirmou que as substâncias apreendidas eram realmente destinadas a comercialização para usuários de drogas. A apreensão em flagrante do menor foi deliberado e ele foi colocado nas celas da Depac, onde permanece.

A população da cidade pode encaminhar denúncias ao SIG sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). Caso necessário, o sigilo e anonimato são garantidos.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.