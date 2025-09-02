Família de Brasília acompanha irmãos em etapa nacional de vôlei em Campo Grande

O Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19 de vôlei masculino movimentou o Ginásio do Círculo Militar, em Campo Grande, entre os dias 26 e 31 de agosto. Quinze equipes de diferentes estados entraram em quadra pela etapa de Acesso B, mas não foram apenas os resultados que marcaram a semana.

Para os irmãos João Pedro e Heitor, de 17 e 16 anos, do Iate Clube de Brasília, jogar longe de casa teve um sabor especial, já que a família fez questão de acompanhar de perto a participação dos dois irmãos. Na arquibancada, o pai, Raul de Lima, vibrava a cada ponto. “O nível estava alto, eles enfrentaram adversários difíceis, mas estão crescendo a cada dia. A cidade recebeu muito bem os atletas e a competição foi muito organizada”, comentou.

Quem também não desgrudou do time foi a prima Mariana Portela, psicóloga que mora em Campo Grande há três anos. “Coincidiu deles virem jogar onde eu moro, então acompanhei desde o início. Minha família em Brasília também está assistindo pela transmissão. Eles não foram muito bem, mas acho que o esporte é mais do que só ganhar. É a primeira viagem deles jogando, e isso vale muito pela experiência, pelo convívio dentro do esporte”, disse.

Na quadra, os irmãos jogaram lado a lado. A parceria, segundo eles, é rotina dentro e fora das competições. “A gente está sempre junto, na escola, em casa ou aqui. Às vezes brincamos que não nos suportamos mais, mas é muito bom ter alguém para compartilhar esse momento.

Eu sei que ainda sou novo, tenho muito que treinar, mas participar de uma competição como essa é muito importante para o meu desenvolvimento”, contou Heitor. João Pedro reforçou que a competição serve como termômetro. “O nível é alto, os times são fortes, e isso dá um parâmetro de onde estamos e do que precisamos melhorar, e para sabermos como está o entrosamento da equipe.”

O Iate Clube terminou em 12º lugar, e somou apenas uma vitória: 2 a 1 sobre o Clube Esportivo Salvador (BA). Nos outros confrontos, perdeu para o IAPE (MA), ADV Jaraguá (SC), Instituto HM Brasil (RJ) e Banese (SE). Para o técnico Thiago Araújo, o resultado faz parte do processo. “A equipe é recente, sabíamos das dificuldades e que o nível seria alto, mas estamos no caminho para crescer nas próximas edições”, avaliou.

O representante sul-mato-grossense, Campo Grande Vôlei, encerrou a competição em nono lugar. O time abriu a competição com duas derrotas, 3 a 0 para o Sampaio Corrêa (MA) e 2 a 1 para o CRB (AL). Na sequência, reagiu ao vencer o Banese (SE) por 2 sets a 0 e o Instituto HM Brasil (RJ) por 2 a 1, vitória que garantiu a posição intermediária na classificação.

O central Miguel Henrique, de 17 anos, destacou o aprendizado. “Não fizemos uma boa campanha, perdemos os dois primeiros jogos, mas jogar em casa foi ótimo, muito melhor do que viajar. O nosso desempenho poderia ter sido melhor, a gente não conseguiu fazer uma campanha tão boa, mas está sendo um aprendizado importante, uma experiência”, disse.

O título da divisão de Acesso B, disputado no domingo (31), ficou com o São José dos Pinhais/Aiel, do Paraná, que venceu o clube alagoano CRB na final por 3 sets a 2. O terceiro lugar foi para o ADV Jaraguá, que superou o Bento Vôlei. Na disputa de acesso A, em Parnamirim (RN), o Centro Olímpico TP ficou com o título, seguido pelo Tijuca Tênis Clube.

Nas divisões A e B principal, foram definidos os seis clubes que disputam a fase final em Saquarema (RJ), nos dias 2 a 6 de dezembro. Na classificatória A, o campeão Sada Cruzeiro venceu o Minas Tênis Clube por 3 a 0. O terceiro lugar foi para o Vôlei Renata. Na classificatória B, o Praia Clube levou a taça após vencer o Elase Vôlei, por 3 a 0. Além dos dois times, o Sesi Bauru também se classificou para a final.

Por Mellissa Ramos

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram