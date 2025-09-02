Oficinas de artesanato em argila promovem inclusão de pessoas cegas e surda na Capital

Atividade faz parte da Política Nacional Aldir Black e atenderá 30 participantes com

Campo Grande inicia, neste mês de setembro, um projeto que busca ampliar o acesso de pessoas com deficiência sensorial ao universo artístico. O Arte Inclusiva vai oferecer oficinas de artesanato em argila totalmente adaptadas para cegos e surdos, com recursos de acessibilidade e acompanhamento especializado.

As aulas terão início nesta terça-feira (2), no Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos (ISMAC), com encontros sempre às terças e quintas-feiras ao longo de setembro. Os responsáveis pela condução das atividades serão os artesãos Rodrigo Marçal e Vanderson Avalhaes. Já na Associação dos Surdos de Campo Grande, a oficina começa no dia 6 de setembro, aos sábados, em período integral, com orientação dos mestres artesãos Cleber Ferreira e Felipe Avalhaes.

Segundo a organização, o projeto prevê recursos de acessibilidade como intérprete de Libras, material de apoio em Braille, instrumentos de fácil manuseio e acompanhamento especializado. Ao todo, 30 participantes, sendo 15 cegos e 15 surdos, deverão produzir cerca de 90 peças de artesanato durante o mês.

A proposta também tem caráter de fortalecimento cultural e social. “Estamos muito felizes em colocar esse projeto em prática. Acredito que será um momento de troca, aprendizado e valorização das habilidades de cada participante, mostrando que a arte é um espaço para todos”, afirmou a artesã Fabiane Avalhães, produtora das oficinas.

Na avaliação dos instrutores, a iniciativa vai além da técnica. “Trabalhar com acessibilidade total é entender que o artesanato pode transformar vidas, e que o toque, o olhar e a criação não têm barreiras”, destacou o mestre Cleber Ferreira. Para Rodrigo Marçal, outro artesão responsável pelas oficinas, “é uma honra fazer parte de um projeto que não só ensina uma técnica, mas abre portas para a inclusão e o protagonismo cultural de pessoas com deficiência”.

