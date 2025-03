Menino de seis anos morre após dias internado vitíma de acidente na BR-163

Colisão entre caminhonete, van e outro veículo deixou duas crianças feridas; ambas não resistiram

Valdir Miranda, de 6 anos, faleceu após passar seis dias internado no Hospital Universitário de Dourados. Ele foi uma das vítimas de um grave acidente ocorrido na BR-163, entre Dourados e Caarapó, no dia 23 de fevereiro. Outra criança, de 10 anos, que também ficou ferida, não resistiu e morreu no hospital.

O acidente aconteceu à noite, quando uma caminhonete atingiu a traseira de uma van, fazendo com que os dois veículos saíssem da pista. Um terceiro carro tentou desviar, mas perdeu o controle e também se envolveu na batida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às vítimas. A criança de 10 anos foi levada ao hospital, mas morreu pouco depois de dar entrada. Já Valdir permaneceu internado em estado grave por quase uma semana antes de falecer.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apura as circunstâncias do acidente. O motorista da caminhonete, apontado como responsável pela colisão, recusou-se a fazer o teste do bafômetro e foi multado em R$ 3 mil.

