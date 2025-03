Homem é espancado e roubado próximo de casa em Campo Grande

Vítima de 32 anos sofreu fratura no braço e ferimentos na cabeça; suspeitos fugiram levando bicicleta e celular

Um homem de 32 anos foi socorrido na madrugada deste sábado (8) após ser brutalmente agredido e roubado perto de sua residência, no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. Ele sofreu uma fratura no braço esquerdo e ferimentos na cabeça, sendo encaminhado para atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar à Rua Perciliana Barbosa Ferreira, encontrou a vítima recebendo atendimento do Corpo de Bombeiros. Familiares informaram aos policiais que o homem havia tomado um medicamento mais cedo e poderia estar dopado.

Apesar disso, a própria vítima relatou que transitava de bicicleta nas proximidades de casa quando foi abordada por um grupo de indivíduos. Os suspeitos roubaram a bicicleta e o celular do homem antes de agredi-lo violentamente. Ele não soube informar se os agressores estavam armados.

A família suspeita que o ataque tenha ocorrido em um ponto de tráfico de drogas do bairro. Após os primeiros socorros, a vítima foi levada para a Santa Casa de Campo Grande. O caso foi registrado pela Polícia Civil como roubo seguido de lesão corporal grave e lesão corporal dolosa.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram