Defesa pede prisão domiciliar para tatuador que ficou cego após ataque com soda cáustica

Defesa alega que Leandro Coelho Marques não tem condições de permanecer no presídio devido à sua deficiência visual

Leandro Coelho Marques, tatuador de Campo Grande (MS) que perdeu a visão após um ataque com soda cáustica em 2023, está preso por supostamente violar uma medida protetiva relacionada a acusações de violência doméstica feitas por sua ex-esposa. A defesa de Leandro entrou com um pedido de prisão domiciliar, argumentando que sua deficiência visual requer cuidados especiais que não podem ser adequadamente fornecidos no ambiente carcerário.

O advogado de Leandro, Vitor Elizeu Lima Guilhem, destaca que a manutenção da prisão preventiva compromete a dignidade humana de seu cliente, devido à falta de infraestrutura adequada nos presídios para atender às necessidades de uma pessoa cega. A defesa também alega que não há evidências concretas de que Leandro tenha descumprido a medida protetiva e sugere que ele seja monitorado por tornozeleira eletrônica caso a prisão domiciliar não seja concedida.

Além das acusações de violência doméstica, Leandro enfrenta um processo por estelionato. Ele é acusado de induzir sua ex-esposa a simular um contrato de compra e venda de um imóvel no valor de R$ 80 mil, com o objetivo de obter auxílio financeiro. A ex-companheira afirma que o valor nunca foi pago e que Leandro se apropriou do imóvel de forma indevida. Uma audiência de conciliação está marcada para abril deste ano.

Leandro ganhou notoriedade em 2023, quando foi vítima de um ataque com soda cáustica perpetrado por sua ex-namorada, Sônia Obelar Gregório, que o deixou cego. Sônia foi presa em 2024, após fugir do estado, e atualmente está detida no Paraná.

Até o momento, não houve decisão judicial sobre o pedido de prisão domiciliar ou liberdade provisória para Leandro Coelho Marques.

