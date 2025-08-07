Menino de 8 anos morre após ser picado por escorpião escondido em tênis durante casamento em MS

Adryan Souza Martins, de apenas 8 anos, morreu no fim da tarde dessa quarta-feira (6) após ser picado por um escorpião que estava escondido dentro de seu tênis. O acidente aconteceu durante um casamento em Naviraí, município localizado a 380 quilômetros de Campo Grande. A criança chegou a ser transferida em estado grave para o Hospital Universitário de Dourados, onde permaneceu internada desde o último fim de semana, mas não resistiu.

Segundo informações preliminares, o escorpião estava escondido no calçado que Adryan calçava no momento da entrada das alianças na cerimônia. O menino teria começado a gritar de dor imediatamente e, ao sacudir o tênis, a irmã dele viu o animal cair. Nas redes sociais, o pai prestou uma emocionada homenagem ao filho.

“Com o coração em luto, informamos que o Senhor chamou para Si o nosso pequeno anjinho (…) Pedimos que continuem em oração por nossa família e pela alma do nosso amado filho, para que ele descanse em paz nos braços do Pai”.

Este é o segundo caso de morte por picada de escorpião envolvendo crianças em menos de uma semana em Mato Grosso do Sul. No domingo (3), Valentina Macedo, também de 8 anos, faleceu após ser picada no quintal de casa, em Chapadão do Sul, enquanto brincava com a irmã.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 3.436 acidentes com escorpiões foram registrados entre janeiro e junho de 2025 em Mato Grosso do Sul. O soro antiescorpiônico, essencial para o tratamento, está disponível em unidades hospitalares de 67 municípios do estado.

Especialistas alertam que essa época do ano é crítica devido ao período reprodutivo dos escorpiões, o que aumenta a incidência de acidentes, especialmente dentro de residências.

As recomendações das autoridades de saúde incluem:

– Verificar roupas, calçados e toalhas antes de usar;

– Manter camas e berços afastados das paredes;

– Evitar que cobertores e lençóis encostem no chão;

– Realizar limpeza frequente em quintais e terrenos baldios próximos.

Em Campo Grande, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realiza orientações e serviços de desinsetização. Os atendimentos podem ser solicitados pelos telefones (67) 2020-1796, (67) 2020-1802 e (67) 3313-5000, além do WhatsApp (67) 2020-1796.

Em caso de picada de escorpião, as recomendações são:

– Lavar o local com água e sabão;

– Não fazer torniquetes, cortes, sucção ou aplicar qualquer substância;

– Procurar uma unidade de saúde imediatamente, especialmente se a vítima for criança ou idoso;

– Se possível, capturar ou fotografar o animal para facilitar a identificação da espécie.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais