Uso incorreto da rede é a maior causa de extravasamentos de esgoto em Mato Grosso do Sul

Mudanças comportamento da população, podem evitar entupimentos e melhorar o funcionamento da rede de esgoto

De janeiro a julho de 2025, a Ambiental MS Pantanal registrou mais de 10 mil ordens de serviço relacionadas a problemas provocados pelo uso inadequado da rede de esgoto em Mato Grosso do Sul. Dourados e Três Lagoas concentram cerca de 50% dessas ocorrências, com maior demanda mensal no estado.

Em Três Lagoas, foram 1.944 ordens de serviço no período, a maioria por desentupimentos de ligações domiciliares e redes de esgoto (PVs). De acordo com o supervisor regional Diego Carvalho, a topografia da cidade também contribui para a situação.

“Três Lagoas é muito plana, e nossas redes funcionam por gravidade. Quando somamos isso ao descarte inadequado de lixo na rede, os entupimentos acabam acontecendo com frequência,” explica.

O mau uso da rede pela população é outro agravante. “Grande parte dos problemas é consequência do descarte de materiais que não deveriam estar nas tubulações. Esses resíduos se acumulam e bloqueiam a passagem do esgoto,” reforça Diego.

Em Dourados, o cenário é similar, foram 719 ordens de serviço em julho, também causadas, em sua maioria, pelo uso incorreto do sistema. “Uma porção significativa das ocorrências está ligada ao descarte inadequado de resíduos,” afirma Douglas Cunha, supervisor da região.

Outro problema frequente é a ligação irregular de calhas e águas pluviais à rede de esgoto, que em dias de chuva intensa sobrecarrega as tubulações, provocando extravasamentos e até o retorno de esgoto para as residências.

Manutenção e prevenção

A eficiência operacional da MS Pantanal vai além das obras e do tratamento dos efluentes. A manutenção preventiva e a gestão contínua dos sistemas são um diferencial da Parceria Público-Privada (PPP) com a Sanesul, como destaca Nivaldo Luiz da Silva, gerente de serviços da empresa.

“Nos últimos quatro anos, realizamos mais de 40 mil desentupimentos, cerca de 44 mil ações preventivas em estações elevatórias e 16 mil manutenções em redes coletoras. Essas intervenções são fundamentais para manter a regularidade do sistema, especialmente no período de chuvas, evitando extravasamentos e riscos ambientais, finaliza.

Segundo o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, os investimentos em obras e ações educativas têm um papel essencial para mudar essa realidade e proteger os sistemas de esgotamento.

“Nosso objetivo é levar saneamento de qualidade para os 68 municípios atendidos, preservando o meio ambiente e garantindo saúde e dignidade para a população. Cada obra, cada manutenção e cada orientação que fazemos têm esse propósito”, destaca Marcílio.

Orientações à população

Pequenas mudanças de hábito, como armazenar óleo de cozinha em garrafas PET, manter a caixa de gordura limpa e descartar resíduos sólidos no lixo comum, são fundamentais para evitar entupimentos e extravasamentos; práticas como despejar óleo na pia ou jogar fraldas e lenços umedecidos no vaso sanitário devem ser evitadas para garantir o bom funcionamento do sistema.

Com MS Pantanal