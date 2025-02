Menino de 8 anos morre após ser atropelado por moto na BR-163, em Rio Verde

Um menino de 8 anos morreu após ser atropelado por um motociclista na BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso, na manhã desta segunda-feira (3). O acidente ocorreu na saída para Coxim, próximo a um posto de combustíveis.

Equipes da CCR MSVia, concessionária que administra a rodovia, foram acionadas para prestar os primeiros socorros. A criança foi levada em estado gravíssimo ao hospital de Rio Verde e seria transferida para Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

Outra vítima também foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para atendimento médico.

O acidente aconteceu no Km 681, sentido sul, e interditou os dois sentidos da BR-163 por cerca de 20 minutos. Após o trabalho das equipes de resgate e da polícia, o tráfego foi liberado.

As causas do acidente serão investigadas.

