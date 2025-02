Inscrições abertas para escolas participarem do Programa Detranzinho em Campo Grande

O DETRAN ( O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu hoje(03) as inscrições para escolas públicas e privadas pariticparem do programa Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho.

O Programa Detranzinho foca no ensino de conteúdos e na promoção de atividades relacionadas ao trânsito, segurança e prevenção de sinistros e é destinado aos anos iniciais do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano).

A Cidade Escola de Trânsito é um espaço dinâmico criado para proporcionar experiências práticas relacionadas ao trânsito.

As inscrições estão ficam abertas entre os dias 03 a 17 de fevereiro de 202. Para realizar a inscrição da escola, basta preencher o formulário disponível no link: As vagas são limitadas.

Para mais informações, basta acessar a página do detran por aqui.

A Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho

Telefones: (67) 3368-0198 / 3368-0199 / 3368-0180

WhatsApp: (67) 3368-0198

E-mail: [email protected]