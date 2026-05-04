Conciliação do Procon recupera quase R$ 2 milhões aos consumidores de Mato Grosso do Sul

O trabalho de conciliação do Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), recuperou, no ano passado, quase R$ 2 milhões aos consumidores. Os dados foram consolidados ao fim da semana passada.

A efetividade na resolução de conflitos de forma administrativa resultou em 2.063 acordos realizados no período. O montante recuperado, conforme o secretário-executivo do Procon Mato Grosso do Sul, Angelo Motti, reflete o compromisso da instituição com o equilíbrio nas relações de consumo e a preferência pela reparação de danos de forma consensuada entre as partes.

“O diálogo é essencial nesse processo, pois os números demonstram uma mudança positiva no comportamento dos fornecedores e uma maior confiança dos consumidores na mediação”, explica Motti.

No ano passado, a instituição intermediou a recuperação de R$ 1.968.618,86 em favor dos cidadãos sul-mato-grossenses. Já em 2026, no período de janeiro a março, foram formalizados 487 acordos, com uma devolução estimada de R$ 522.076,55.

O fortalecimento da cultura do diálogo possibilitou que o índice de resolutividade superasse a ausência de consenso em março. O alcance de 186 conciliações, ante 178 casos não resolvidos, reflete diretamente os esforços de qualificação do atendimento realizados pela instituição.

Conciliação

Ao registrar uma reclamação, o consumidor pode ter seu pleito atendido por meio de CIP (Carta de Informação Preliminar) ou audiência de conciliação. Na primeira opção, as empresas cadastradas têm prazo de até 10 dias para propor uma solução à demanda apresentada. Já as audiências, que podem ser presenciais ou on-line, são o momento em que o Procon media um acordo entre as partes, prezando pelo equilíbrio na relação de consumo.

É possível apresentar uma demanda por meio do atendimento presencial em Campo Grande, na Rua Padre João Crippa, nº 3115, e nas unidades do Fácil Aero Rancho e Bosque dos Ipês. O processo eletrônico está disponível no site www.procon.ms.gov.br, clicando em “Atendimento Digital” e, depois, em “Reclamação On-line”.