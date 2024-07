Susto: morador encontra cobra-cipó-verde escondida no sofá no Nova Campo Grande

Guardas municipais foram acionados nessa segunda-feira (29), para resgatar uma cobra-cipó-verde que estava escondida no sofá da sala de uma residência, na Vila Nova Campo Grande, na Capital.

Segundo informações da corporação, o proprietário da casa fez o acionamento da equipe da guarda assim que notou a presença do animal silvestre.

O resgate da cobra foi rápido, usando os meios necessários e colocando a cobra em uma caixa de manejo. Após o serviço, a cobra-cipó-verde foi solta no seu habitat natural em razão de não ser considerada peçonhenta.

