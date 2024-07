Vídeo: homem é morto com tiros de escopeta em frente de casa na região das Moreninhas

Na noite de segunda-feira (29), Fábio Erick de Souza, de 25 anos, foi assassinado a tiros no cruzamento da Avenida Alto da Serra com a Rua Ariti, na região das Moreninhas. Segundo informações preliminares, a vítima foi abordada por dois homens em um Chevrolet Corsa prata, que pararam em frente à residência onde Fábio morava.

Testemunhas relataram que houve uma discussão antes dos disparos, que foram efetuados pela grade do portão, em direção ao interior da casa. Vizinhos tentaram socorrer Fábio, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia encontrou marcas de tiros na cabeça, braço, tórax, perna e nádegas da vítima.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar, Polícia Civil e perícia compareceram ao local para realizar os procedimentos necessários. Até o fechamento desta matéria, os suspeitos ainda não haviam sido localizados.

Pouco tempo depois do crime, equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar foram acionadas para apagar um incêndio em um veículo encontrado na saída para São Paulo. Um boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol) confirmou que o carro incendiado era o mesmo utilizado no assassinato de Fábio.

Durante a investigação, a polícia descobriu que na casa de Fábio havia 10 quilos de maconha escondidos em cima de uma geladeira, além de duas balanças eletrônicas e uma faca de serra. As autoridades seguem investigando o caso para identificar os autores e a motivação do crime.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: