MS confirma primeira morte por dengue em 2025; vítima era de Inocência

A confirmação da primeira morte causada pela dengue em Mato Grosso do Sul em 2025. O caso aconteceu em Inocência, uma cidade situada a 330 km de Campo Grande. A vítima veio a óbito devido ao agravamento da enfermidade, contudo, ainda não há mais informações sobre o caso.

Adicionalmente, o Ministério da Saúde registrou um óbito sob investigação na capital, Campo Grande. A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) declarou que a investigação do caso continua e a confirmação dependerá de protocolos epidemiológicos, tais como análises laboratoriais e critérios clínicos.

No momento, o Estado contabiliza 1.708 possíveis casos de dengue, dos quais 549 foram confirmados. Inocência apresenta uma prevalência moderada da enfermidade, ao passo que as cidades de Selvíria e Jateí exibem uma incidência elevada. As autoridades aconselham que a população persista na adoção de ações preventivas contra o coronavírus.

Fique atento: Os primeiros sintomas da dengue geralmente aparecem entre 2 a 10 dias após a incubação e incluem:

Febre alta (acima de 38,5°C);

Dor de cabeça intensa;

Dores fortes nos músculos e articulações;

Mal-estar geral;

Náuseas e vômitos;

Manchas vermelhas na pele.

