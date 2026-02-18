Menino de quatro anos é encontrado sozinho de madrugada sujo e descalço no Centro da Capital

Uma criança de 4 anos foi localizada sozinha por volta das 3h da madrugada desta quarta-feira (18) no cruzamento das ruas Maracaju e Rui Barbosa, no centro de Campo Grande. O caso passou a ser investigado como desaparecimento de pessoa e abandono de incapaz.

Policiais militares da Força Tática foram acionados após testemunhas encontrarem o menino desacompanhado. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados por populares sobre a situação. A criança, que aparentava ser estrangeira, caminhou com os militares por algumas quadras na tentativa de indicar onde estaria a família.

Comerciantes da região disseram reconhecer o garoto como filho de refugiados que costumavam ficar na região. A equipe foi até um abrigo destinado a imigrantes, mas um funcionário informou que os pais já não estavam mais hospedados ali. Segundo apurado, a família estaria vivendo atualmente em imóveis abandonados no Centro.

Durante o atendimento, os policiais perceberam que o menino estava sujo, descalço, com fome e febre alta. Ele foi levado para atendimento médico na UPA do Bairro Tiradentes, onde permaneceu internado para a realização de exames.

O Conselho Tutelar da Região Central foi comunicado e assumiu a guarda provisória da criança. Pouco tempo depois, uma mulher venezuelana compareceu à delegacia afirmando ser mãe do menino. Ela relatou que acordou por volta das 4h e notou a ausência do filho no berço. O imóvel onde vivem, na Rua Maracaju, é dividido com outros adultos e crianças.

A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, e a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apura as circunstâncias do caso.

