Mato Grosso do Sul recebe quase 8 mil doses de vacina contra dengue para profissionais de saúde

Mato Grosso do Sul recebe nesta quarta-feira (19) um lote com 7.878 doses da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. A remessa é a primeira enviada ao Estado em 2026 e será destinada exclusivamente aos profissionais da APS (Atenção Primária à Saúde), dentro de uma estratégia nacional voltada à ampliação da proteção dos trabalhadores do setor.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, nesta etapa inicial a imunização ocorrerá apenas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e contemplará os servidores que atuam diretamente nesses locais.

Estão aptos a receber a vacina médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, odontólogos e equipes multiprofissionais, como nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais e farmacêuticos. Também integram o público-alvo Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate às Endemias e trabalhadores administrativos e de apoio, incluindo recepcionistas, vigilantes, equipes de limpeza, cozinheiros e motoristas de ambulância.

O imunizante é recomendado para pessoas entre 15 e 59 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de já terem contraído dengue anteriormente ou recebido outro tipo de vacina contra a doença.

A SES reforça que a vacinação deve ser aliada às ações preventivas contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. A orientação é eliminar recipientes com água parada, manter caixas d’água vedadas e permitir a entrada dos agentes de endemias para inspeção nas residências.

