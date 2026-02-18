Agências bancárias retomam atendimento presencial nesta quarta-feira (18) de Cinzas em todo o país

As agências bancárias retomam o atendimento presencial aos clientes nesta Quarta-Feira de Cinzas (18), após o feriado de carnaval. Em grande parte do país, o expediente começará a partir das 12h (horário de Brasília), mantendo o horário normal de encerramento.
Nos municípios onde as agências fecham antes das 15h, a abertura será antecipada para garantir pelo menos três horas de atendimento ao público. O fechamento ocorreu devido ao feriado bancário, que impediu o funcionamento na segunda-feira (16) e terça-feira (17).
Os boletos e contas de consumo, como água, energia e telefone, com vencimento entre sábado (14) e terça-feira (17) poderão ser pagos sem acréscimos. Clientes cadastrados como sacados eletrônicos também podem utilizar o DDA (Débito Direto Autorizado) para quitar seus boletos.
