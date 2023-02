Menino morre afogado após cair em galeria de águas pluviais

Um menino, de 12 anos, morreu afogado após cair na galeria de águas pluviais da Avenida Rio Grande do Norte, no Parque União, em Chapadão do Sul, município localizado a 331 km de Campo Grande. O incidente ocorreu na tarde de sábado (25).

Conforme apuração do jornal Jovem Sul News, populares relatam que o menino caiu na galeria durante uma chuva torrencial na região. Em sequência, após a chuva diminuir a intensidade, acionaram o Corpo de Bombeiros da região, que iniciou as buscas pelo menino.

Cerca de 1h após o início das buscas, o corpo do garoto foi encontrado sem vida, após o final da galeria, da Avenida Curitiba, já na vala principal que recebe a maior parte das águas do centro e do Parque União.

Os bombeiros chegaram a entrar na galeria para procurar o garoto, mas foi um morador da região que foi até o final da Avenida Curitiba, encontrou o corpo e os chamou, noticia o jornal local.

No local, foi realizada uma manobra de reanimação, no entanto, o garoto não deu resposta e foi constatado que o ele já estava morto.

Com informações do jornal Jovem Sul News

