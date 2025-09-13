Menino de 11 anos é agredido por colegas durante brincadeira de bola em escola de Dourados

Um estudante de 11 anos foi agredido por colegas mais velhos durante o recreio em uma escola pública de Dourados, a 230 km de Campo Grande. O episódio aconteceu na quinta-feira, mas só foi registrado pela mãe da vítima nesta sexta-feira (12).

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou quando os alunos pediram uma bola à direção da escola para brincar durante o intervalo. O pedido foi negado, mas, mesmo assim, os estudantes conseguiram uma bola e iniciaram uma brincadeira conhecida como “pau na mula”, onde o aluno que tem a bola passada entre as pernas é agredido pelos demais.

Sem conhecer as regras da “brincadeira”, o menino acabou sendo atacado por colegas de 13, 14 e 16 anos. A direção da escola acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e o aluno foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar esteve na escola para apurar os fatos e conversou com a mãe do garoto, que relatou que o filho não quer mais voltar às aulas após o ocorrido.

A Daiji (Delegacia de Atendimento à Infância e Juventude) orientou a mãe a solicitar um exame de corpo de delito e registrar a ocorrência. Os pais dos adolescentes envolvidos foram convocados e informados de que os alunos ficarão suspensos por cinco dias. Uma reunião com o conselho escolar ainda definirá eventuais punições adicionais.

O caso foi registrado como lesão corporal na Daiji e segue em andamento.