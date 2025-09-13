Dólar cai a R$ 5,35; Menor valor em mais de um ano

O dólar completou a terceira sessão consecutiva de queda no Brasil e encerrou a sexta-feira (12), no menor valor em 15 meses, a despeito de a moeda norte-americana sustentar ganhos ante as demais divisas no exterior.

A perspectiva de cortes de juros pelo Federal Reserve nos próximos meses, somada à manutenção da taxa básica Selic em 15% no Brasil, reforçava a avaliação entre os agentes de que a tendência de curto prazo para o dólar é de queda em direção aos R$ 5,30.

O dólar à vista encerrou em baixa de 0,69%, aos R$ 5,3537 — menor valor desde 7 de junho do ano passado, quando fechou em R$ 5,3247.

Na semana, a divisa acumulou queda de 1,11% e, no ano, recuo de 13,36%.

O Ibovespa, por sua vez, fechou em queda, refletindo movimentos de realização de lucros após renovar máximas históricas na véspera.

O índice de referência do mercado acionário brasileiro caiu 0,61%, a 142.271,58 pontos. Marcou 142.240,7 pontos na mínima e 143.202,09 pontos na máxima.

Na semana, acumulou declínio de 0,26%, enquanto, no mês, ainda sobe 0,60%.

