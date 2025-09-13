Prefeitura promove plantão de vacinação neste sábado no Shopping Bosque dos Ipês

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), realiza neste sábado (13) um plantão de vacinação no Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, nº 4.796, no bairro Parque dos Novos Estados.

Durante a ação, estarão disponíveis todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, destinadas a públicos de todas as idades, desde crianças e adolescentes até adultos e idosos. A imunização contra a gripe também será ofertada a toda a população a partir dos seis meses de idade.

Para receber as doses, é necessário apresentar um documento oficial com foto, cartão do SUS e carteira de vacinação.

A Sesau destaca que a vacina contra a gripe é fundamental para prevenir complicações causadas pelos vírus Influenza A e B, comuns em períodos de temperaturas mais baixas, especialmente entre crianças pequenas, idosos e pessoas com comorbidades.

Entre as vacinas ofertadas no plantão estão: Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), Hepatite B, DTP (difteria, tétano e coqueluche), Febre Amarela, HPV, Poliomielite, Meningocócica C, entre outras previstas no CNV (Calendário Nacional de Vacinação).

A secretaria reforça que as vacinas seguem disponíveis, normalmente, nas UBSs (unidades básicas de saúde) e nas USFs (unidades de saúde da família), conforme o horário habitual de funcionamento. Vacinar-se é um ato de proteção individual e coletiva.