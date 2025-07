Menino autista de 11 anos é encontrado morto em lagoa nos fundos de frigorífico em Nova Andradina

Um menino de 11 anos, diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), foi encontrado morto na noite dessa segunda-feira (8) em uma lagoa localizada nos fundos de um frigorífico em Nova Andradina, município localizado a 298 quilômetros de Campo Grande. Ele estava desaparecido desde as primeiras horas do dia.

De acordo com informações preliminares, a criança havia saído sozinha de casa por volta das 6h da manhã. Câmeras de segurança da residência, situada no Bairro São Vicente, registraram o momento em que ele deixou o imóvel usando uma blusa vermelha, short xadrez e sem calçados.

Com dificuldades na fala, o menino não retornou e a família passou o dia em busca de informações. O desaparecimento foi comunicado à Polícia Civil às 17h, que imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros para auxiliar nas buscas.

Durante as diligências, moradores da região encontraram as roupas da criança próximas à margem da lagoa, nos fundos do frigorífico. As equipes concentraram os esforços no local e, por volta das 19h, localizaram o corpo do menino submerso.

A perícia foi acionada e a família foi informada sobre a morte da criança. Segundo o delegado Caio Bicalho, da SIG (Seção de Investigações Gerais), a análise preliminar indica que a causa da morte foi afogamento. O corpo não apresentava sinais de violência ou lesões aparentes.

Um inquérito será instaurado para apurar os detalhes do caso, e exames periciais serão realizados para confirmar oficialmente a causa da morte.

O caso comoveu moradores da região, especialmente pela vulnerabilidade da vítima. A Prefeitura de Nova Andradina e órgãos de assistência social devem prestar apoio à família nos próximos dias.

