Funsat oferece 2.021 vagas nesta terça-feira (8), em Campo Grande

O painel de vagas da Funsat (Fundação Social do Trabalho), desta terça-feira (8), oferece 2.021 vagas. Ao todo são 130 profissões graças ao recrutamento vigente de 185 empresas de Campo Grande, que buscam novos colaboradores. As oportunidades são acessíveis a quem estiver disposto a atualizar o cadastro no Sine (Sistema Nacional do Emprego).

Aos que não possuem experiência, não há impedimento, pois 1.660 anúncios são de “perfil aberto”, voltados ao treinamento remunerado de aprovados. Relação que inclui procuras por ajudante de carga e descarga de mercadoria (27 postos), alimentador de linha de produção (15 postos), atendente de balcão (23 postos), atendente do setor de frios e laticínios (9 postos), auxiliar de limpeza (147 postos), auxiliar de logística (43 postos), consultor de vendas (10 postos) e 20 vagas para lavador de ônibus.

No quadro geral de captações, buscas por açougueiro (56 postos), ajudante de padeiro (1 posto), almoxarife (1 posto), atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar administrativo (4 postos), balanceiro (1 posto), líder de produção no acabamento de chapas e metais (1 posto), além de 309 vagas para operadores de caixa.

Exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são nove oportunidades, sendo cinco vagas para auxiliar de linha de produção, uma, respectivamente, para agente de saneamento, almoxarife, auxiliar administrativo e auxiliar de limpeza.

Tiradentes recebe o Emprega CG

Também na manhã desta terça-feira (8), acontece o 33° evento do Emprega CG, em 2025. Ação itinerante programa para acontecer, das 8h às 11h, no CRAS Tiradentes (Centro de Referência em Assistência Social da região).

Análise potencial de contratações, com 200 vagas disponíveis, para 23 funções diferentes: atendente de cafeteria, operador de caixa, repositor de mercadoria, atendente de frios em padaria, atendente de açougue, açougueiro. fiscal na prevenção de perdas, auxiliar depósito, conferente de mercadorias, desossador, operador de caixa, auxiliar de limpeza, porteiro, vigia, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, assistente administrativo, vendedor, motorista CNH C/D, auxiliar de cozinha, empacotador, conferente, motorista entregador, atendente de papelaria.

