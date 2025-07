Vacinação contra gripe é oferecida nas obras do Aeroporto da Capital para e trabalhadores e moradores da da região

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realiza, nesta terça (8) e quarta-feira (9), uma ação especial de vacinação contra a gripe na região da Vila Serradinho, em Campo Grande. A aplicação das doses acontece das 8h às 14h, na obra de expansão do Aeroporto Internacional de Campo Grande, localizada na Avenida Duque de Caxias, sem número.

Segundo a administração municipal, a iniciativa tem o objetivo de proteger os trabalhadores do terminal aéreo e os moradores do entorno contra o vírus influenza, especialmente durante o período de maior circulação da doença.

A vacinação é gratuita e destinada a todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

De acordo com a Sesau, desde o início da campanha, Campo Grande já aplicou 312.825 doses da vacina contra a gripe. Deste total, cerca de 110 mil foram aplicadas no público-alvo da campanha, o que representa uma cobertura vacinal de apenas 49,42%.

O baixo índice preocupa as autoridades de saúde, especialmente diante do impacto da doença em 2025. Somente neste ano, a gripe já causou a morte de 53 pessoas na capital sul-mato-grossense. Além disso, a rede pública atendeu 1.148 pacientes com sintomas gripais nas unidades básicas de saúde e outros 3.481 em situações de urgência.

A Sesau reforça a importância da vacinação como principal forma de prevenção contra o vírus e suas complicações. A população é incentivada a aproveitar a ação para se proteger e evitar a propagação da doença.

