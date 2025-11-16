Meninas são chamadas para limpar cena do assassinato de padre em Dourados

O assassinato do padre Alexsandro da Silva Lima, em Dourados, cidade localizada a 251 quilômetros de Campo Grande, ganhou novos contornos após a Polícia Civil identificar que duas meninas de 17 anos foram chamadas para limpar a casa onde o religioso foi morto na noite de sexta-feira (14). O corpo do padre foi encontrado no início da tarde de sábado (15), enrolado em um tapete e abandonado ao lado de uma área de mata no Distrito Industrial.

O principal suspeito do crime é Leanderson de Oliveira Junior, de 18 anos, que teria matado o padre com golpes de faca e martelo durante um assalto à residência onde a vítima morava. Segundo apurado pela reportagem, Leanderson estava no imóvel acompanhado de um adolescente de 17 anos. Após o ataque, os dois chamaram um jovem identificado como João Vitor, de 18 anos, e as duas adolescentes para auxiliar na limpeza da cena do crime.

As investigações preliminares apontam que o adolescente ajudou a ocultar o corpo. Ele e Leanderson colocaram o cadáver no carro do padre, um Jeep Renegade preto, e o levaram até o local onde foi encontrado. As meninas permaneceram na residência, jogaram areia sobre a grama para ocultar marcas de sangue e ainda furtaram objetos pessoais da vítima. A participação de cada envolvido segue em apuração, já que as versões apresentadas divergem e dificultam a definição de responsabilidades individuais.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Civil, o crime é investigado como latrocínio. O padre morava no Jardim Vival dos Ipês e não era visto desde a noite de sexta-feira. O desaparecimento foi comunicado à polícia após o celular da vítima ser encontrado no bairro Jardim Canaã I. Durante diligências, equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) localizaram o Jeep Renegade do padre ainda na madrugada. Dois homens estavam no veículo e confessaram o crime durante a abordagem.

No início da tarde, o corpo de Alexsandro foi encontrado enrolado em um tapete, apresentando facadas no pescoço e ferimentos na cabeça compatíveis com golpes de martelo. As investigações indicam que ele foi morto dentro da própria casa. Os presos afirmaram que o assassinato ocorreu durante um roubo, motivado pelo interesse no veículo, dinheiro, joias e outros pertences.

O suspeito preso é Leanderson de Oliveira Junior, de 18 anos. O adolescente, de 17, foi apreendido e declarou ter apenas ajudado a esconder o corpo. O caso segue sob investigação para esclarecer o papel de todos os envolvidos.

O padre Alexsandro, que atuava como pároco em Douradina, já havia sido vítima de assalto em 2018, quando teve a casa invadida, foi rendido e agredido. Na ocasião, o criminoso fugiu levando seu relógio, celular e o carro modelo Gol, que foi posteriormente recuperado pela polícia.

