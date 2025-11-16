Eventos religiosos provocam interdições e mudam trânsito neste domingo em Campo Grande

Os moradores de Campo Grande devem se preparar para mudanças significativas no trânsito neste domingo (16). Três vias serão interditadas ao longo do dia para a realização de eventos religiosos em diferentes regiões da cidade. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta que os motoristas devem ficar atentos aos horários, redobrar a atenção e planejar rotas alternativas para evitar atrasos.

A primeira interdição começa logo cedo: das 7h às 17h, a Rua Benjamin Constant, na Vila Planalto, será totalmente fechada no trecho entre a Rua José Bonifácio e a Avenida Tamandaré. Por se tratar de um bloqueio prolongado, a recomendação é que motoristas que costumam utilizar a região revisem seus trajetos com antecedência.

No período da tarde e início da noite, das 15h às 22h30, será a vez da Rua Nazaré, no Jardim Noroeste, que ficará interditada entre as ruas Frei Caneca e Pinheiro Machado. O bloqueio coincide com o horário em que o fluxo de veículos costuma aumentar, tornando ainda mais importante o planejamento prévio.

A terceira e mais longa interdição ocorre na Rua Alberto Torres, na Vila Serradinho, que ficará fechada das 9h às 23h, no trecho entre as ruas Doutor Jair Garcia e Felipe dos Santos. A Agetran orienta que quem depende dessa via para deslocamentos diários evite passar por ela ao longo de todo o dia.

De acordo com a Agetran, as medidas são necessárias para garantir a segurança dos participantes dos eventos e manter a fluidez no tráfego durante as atividades. Para motoristas, a dica é simples: sair com alguns minutos de antecedência e considerar rotas alternativas para minimizar transtornos.

