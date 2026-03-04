Morre jornalista Celso Bejarano

O jornalista Celso Bejarano Junior morreu às 1h10 desta quarta-feira (4), aos 63 anos, em Campo Grande. Ele estava internado no Hospital da Cassems, onde passou por cirurgia cardíaca na última segunda-feira (4). O quadro se agravou após o procedimento e ele foi levado para a UTI, mas não resistiu às complicações.

Celso estava hospitalizado há mais de uma semana. Recentemente, havia descoberto uma insuficiência cardíaca e seguia tratamento para estar preparado para a cirurgia realizada no começo da semana.

Celso deixa três filhos. Até o momento, não há informações sobre horário e local de velório e sepultamento.