Prefeitura de Três Lagoas divulga homologação de inscrições para premiações culturais

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Comissão Avaliadora de Projetos e Ações, instituída pela Portaria nº 067/SEMEC/2025, tornou público, nesta sexta-feira, 9 de maio, a homologação das inscrições habilitadas para duas importantes iniciativas de fomento à cultura no município.

O primeiro documento refere-se ao Edital de Chamamento Público nº 001/2025 – Premiação para Agentes Culturais com Recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Com base na legislação vigente, a comissão avaliadora homologou as inscrições de agentes culturais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que se candidataram à premiação. Os nomes dos proponentes aprovados também constam no Anexo Único da publicação.

http://www.treslagoas.ms.gov.br/wp-content/uploads/2025/05/HOMOLOGACAO_INSCRICOES_-_AGENTE_CULTURAL_-_EDITAL_001-2025_assinado.pdf

Já o segundo documento trata do Chamamento Público 002/2025 – Rede Municipal de Pontos e Pontões de Cultura de Três Lagoas – Mato Grosso do Sul – Cultura Viva do Tamanho do Brasil! A premiação visa reconhecer e fortalecer iniciativas culturais locais. O resultado final das inscrições habilitadas pode ser conferido no Anexo Único do edital.

http://www.treslagoas.ms.gov.br/wp-content/uploads/2025/05/HOMOLOGACAO_INSCRICOES_-_PONTOS_E_PONTOES_-_EDITAL_002-2025_assinado.pdf

A divulgação da homologação representa a conclusão da primeira etapa do processo seletivo, garantindo transparência e valorização dos projetos e ações culturais que contribuem para o desenvolvimento artístico e social de Três Lagoas.

Com informação da Prefeitura de Três Lagoas.

