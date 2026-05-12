Menina fica em estado grave após colisão no Nova Campo Grande

Vítima estava na garupa de uma motocicleta, que foi atingida por um carro

Nesta terça-feira (12), um acidente de trânsito resultou em dois feridos na Avenida 2, no bairro Nova Campo Grande, na Capital.

O sinistro envolveu um Corsa Sedan e uma motocileta, Factor Yamaha O carro teria atingido a moto, que era ocupada pelo piloto de 19 anos e uma menina de 11 anos na garupa. O motorista do carro estava com sinais visíveis de embriaguez e o carro apresentava séries danos estruturais.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a menina de 11 anos teve traumatismo craniano e foi levada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande. O condutor da motocicleta, teve ferimentos leves.

O motorista do veículo ficou no canterio aguardando a Batalhão de Trânsito chegar ao local. Algumas pessoas também estavam em volta acompanhando a situação.

Ainda conforme relatos, um homem teria chegado ao local e começou a quebrar a motocicleta. Ele depois tentou agredir os bombeiros, causando tumulto no local. Ele foi preso e possui passagens policiais por tentativa de homicídio e estupro.

No local, estavam o Corpo de Bomberios com várias viaturas e a PM (Polícia Militar). Também era esperada a chegada da Polícia Científica na via onde ocorreu o caso.

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