10º Prêmio Onça Pintada da Dança 2026

Mostra Internacional de Dança celebra diversidade, inclusão e grandes talentos em Campo Grande

A dança como expressão de arte, cultura e transformação social ganha novamente os palcos de Mato Grosso do Sul com a realização do 10º Prêmio Onça Pintada da Dança MS 2026 – Mostra Internacional do MS, um dos mais importantes festivais de dança da região Centro-Oeste do país. Uma Explosão de Emoções em Movimento!

Com coordenação de Neide Garrido, o festival acontece de 3 a 7 de junho de 2026, no Teatro Glauce Rocha, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS.

Consolidado em sua 10ª edição, o evento reúne bailarinos, grupos, companhias, diretores e coreógrafos de diferentes regiões do Brasil e países vizinhos, promovendo um grande intercâmbio artístico e cultural através da dança em suas mais diversas vertentes.

O festival recebe participantes de cidades sul-mato-grossenses como Dourados, Corumbá, Aquidauana, Três Lagoas, Nova Andradina, Maracaju, Sidrolândia e Ponta Porã, além de representantes do Paraguai, Argentina, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal.

Reconhecido por sua relevância cultural no cenário das artes cênicas, o Prêmio Onça Pintada da Dança MS se destaca por unir Mostra Competitiva e Mostra Paralela, proporcionando espaço tanto para a excelência técnica quanto para a valorização da diversidade artística.

As apresentações contemplam modalidades como Ballet Clássico de Repertório, Neoclássico, Dança Contemporânea, Jazz, Estilo Livre, Danças Urbanas e Danças Populares.

As categorias incluem Infantil, Juvenil, Junior, Adulto e 40+, permitindo a participação de bailarinos a partir dos 6 anos de idade. As coreografias podem ser apresentadas em formatos de conjuntos, solos, duos e trios.

Entre as novidades desta edição está a categoria 40+, criada para valorizar artistas acima de 40 anos que seguem vivendo a dança com talento, dedicação e paixão, reforçando que a arte não possui limites de idade.

Todas as apresentações serão avaliadas por uma banca formada por mestres e professores de grande representatividade no cenário nacional da dança. Os critérios incluem técnica, interpretação artística e impacto coreográfico. Além das pontuações, os jurados enviarão comentários em áudio em tempo real aos diretores dos grupos participantes, fortalecendo o caráter formativo do festival.

O evento também oferece cursos de aprimoramento, vivências e master classes voltadas para diretores, professores, coreógrafos e bailarinos, ministradas pelos profissionais convidados que integram o corpo de jurados.

Nesta edição, o festival amplia ainda mais seu compromisso social com a realização da oficina inclusiva “Movimento sem Barreiras – Dança como Inclusão”, atividade prática e teórica destinada a pessoas com comprometimentos físicos e intelectuais, além de professores, monitores e famílias atípicas.

Mais do que um festival, o Prêmio Onça Pintada da Dança MS se consolida como um espaço de encontro entre culturas, gerações e histórias, celebrando a dança como linguagem universal de emoção, expressão e transformação.

Serviço

10º Prêmio Onça Pintada da Dança MS 2026 – Mostra Internacional do MS

Coordenação: Neide Garrido

Data: 3 a 7 de junho de 2026

Local: Teatro Glauce Rocha – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Campo Grande MS

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