Orquestra Jovem Sesc MS abre show de Michel Teló na Semana S

A Orquestra Jovem Sesc MS se apresenta no sábado, 16 de maio, a partir das 18h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, durante a programação da Semana S 2026. A apresentação da orquestra fará a abertura do show do cantor Michel Teló, previsto para as 19h.

As inscrições para participar são gratuitas e devem ser feitas no site semanasms.com.br.

Sob a regência do maestro Bibi Carvalho, a Orquestra Jovem Sesc MS é formada por jovens músicos, alunos do Sesc Lageado, unidade que fica localizada na região do Parque Lageado, região periférica de Campo Grande. O projeto promove inclusão, acesso à cultura e formação musical, contribuindo para que novos talentos conquistem espaço na cena artística sul-mato-grossense.

Além da programação cultural, a Semana S contará com diversas atividades gratuitas voltadas à população. No dia 16/05, a partir das 14h, o público poderá participar de ações como recreação infantil, massoterapia, atividades físicas, orientações de saúde bucal, bioimpedância e serviços sociais. Também haverá exposições de empresas parceiras do Clube de Benefícios do Sesc e workshops itinerantes nas áreas de gastronomia e tecnologia.

O Sesc Mesa Brasil também estará presente com um ponto de coleta de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no programa.

Os inscritos na Semana S 2026 concorrerão a brindes, incluindo vouchers para o restaurante Terra das Águas, diárias para o Hotel Sesc Bonito, itens especiais e uma moto zero quilômetro.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

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