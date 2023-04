Agentes do DOF prende foragido da Justiça durante abordagem

Homem, de 48 anos, foi preso, na tarde de ontem (21), pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Segundo a polícia, ele estava evadido do sistema prisional.

A prisão aconteceu durante policiamento no perímetro urbano do município, quando os policiais abordarem um veículo, no bairro Vola Nova e pediram os documentos ao motorista. Durante a checagem aos documentos pessoais, foi constatado que o suspeito estava evadido do sistema prisional.

Ele foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Caarapó.

