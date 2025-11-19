Parceria lança força-tarefa para retirar fios irregulares no Centro de Campo Grande no dia 27

Operação ocorrerá de madrugada para remover cabos soltos, clandestinos e sem identificação em um quadrilátero na região central da Capital

A Prefeitura de Campo Grande, a AGEMS (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos) e a Energisa lançaram o Projeto Rede Limpa, uma força-tarefa que iniciará a remoção de fios soltos, irregulares e clandestinos na região central da cidade. A primeira operação, considerada piloto, será realizada na madrugada do dia 27 de novembro, entre 22h e 5h, para evitar impacto no trânsito e na circulação de pedestres.

O trabalho vai abranger um quadrilátero formado pela Avenida Mato Grosso, 13 de Maio, Afonso Pena e Calógeras, além de vias internas como 14 de Julho, Antônio Maria Coelho, Maracaju, Marechal Rondon, Dom Aquino e Barão do Rio Branco. A região concentra grande volume de cabos, muitos deles instalados sem identificação ou por empresas que não possuem contrato para uso dos postes.

A ação conjunta mobiliza equipes técnicas, órgãos de fiscalização e forças de segurança. Segundo o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, o projeto busca resolver problemas antigos relacionados à infraestrutura urbana. “Quando unimos forças, quem ganha é a população. A AGEMS tem o papel de garantir à sociedade serviços públicos mais eficientes e seguros. Este projeto mostra como a regulação, quando dialoga com o município e com a concessionária, transforma realidades e entrega resultados práticos para as pessoas”, afirma.

O diretor de Gás e Energia da agência, Matias Gonsales, explica que 144 operadoras de telecomunicação têm cadastro ativo para utilizar os postes, mas que a presença de empresas irregulares provoca riscos e sobrecarga. “Empresas não regulares influenciam diretamente na segurança elétrica e na estabilidade do fornecimento de energia. Por isso, chamamos o município e a Energisa para uma ação conjunta. É uma medida para proteger o cidadão, evitar acidentes e cumprir nossa missão de fiscalização”, destaca.

Preparação e articulação

O planejamento envolve um Grupo de Trabalho com representantes da AGEMS, Energisa, Sear, Defesa Civil, Semades, Agetran, Sejusp e outras equipes técnicas, que já realizam mapeamento dos cabos, avaliação dos postes e definição da logística operacional.

A proximidade do período natalino também pesou na escolha do momento da operação, segundo o secretário da Sear, Darci Caldo. “A população reclama dos fios, eles oferecem risco para motociclistas, pedestres e também incentivam furtos. Além disso, temos a questão estética — o Natal será no centro. Precisamos de uma região segura, bonita e organizada”, afirma.

O secretário da Semades, Ademar Silva, reforça que o trabalho conjunto é fundamental para resultados efetivos. “Cada órgão entra com sua competência e seu compromisso, e nosso papel é garantir que a cidade funcione, que as equipes estejam alinhadas e que a operação produza resultado real para a população”, diz.

Execução e segurança

Responsável pelos postes, a Energisa fará a retirada de cabos clandestinos e fios sem identificação. As fibras e cabeamentos de empresas regulares permanecem instalados. “O que não estiver identificado, conforme previsto em contrato, será retirado. É um trabalho técnico, cuidadoso, seguindo normas de segurança”, afirma Arthur Rocha, gerente de serviços comerciais da concessionária.

Após a retirada, equipes de policiamento devem fazer rondas preventivas para evitar que cabos clandestinos sejam reinstalados.

