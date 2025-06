Menina de 9 anos morre após colisão entre carro e carreta em Campo Grande

Familiares que estavam no mesmo carro também tiveram ferimentos e o pai da menina está em estado grave

Na madrugada desta quarta-feira (25), morreu uma menina de 9 anos que estava em um carro que colidiu contra uma carreta na BR-163, no Bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

No carro, estavam a irmã da vítima, o pai e outra pessoa sem identidade confirmada. O genitor está em estado grave no CTI(Centro de Terapia Intensiva) da Santa Casa e as outras vítimas passam por atendimentos médicos no local.

O acidente ocorreu na madrugada da última terça-feira (24), e as informações do Corpo de Bomberios são de que o carro teria colidido contra a carreta. O motorista do carro chegou a ficar preso nas ferragens e precisou ser retirado com auxílio de máquinas.

O socorro foi feito pelo Corpo de Bombeiros. O motorista da carreta não teve ferimentos graves.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.