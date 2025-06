Condenado por estupro de vulnerável é preso em Três Lagoas após esgotamento de recursos judiciais

Homem foi localizado em casa e levado à delegacia antes de ser encaminhado para a penitenciária, onde cumprirá pena de 15 anos em regime fechado

Um homem de 41 anos foi preso na tarde de segunda-feira (23), em Três Lagoas (MS), após a Justiça determinar o início do cumprimento de sua pena por estupro de vulnerável. A prisão foi efetuada por investigadores da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil do município, após a expedição do mandado judicial pela Vara da Infância, Adolescência e da Violência Doméstica e Familiar da comarca.

O crime aconteceu de forma contínua por cerca de cinco anos, dos oito aos treze anos de idade da vítima. Os abusos só vieram à tona em 2021, mais de uma década depois dos fatos, quando a vítima decidiu denunciar. A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) foi responsável pela investigação, que resultou no processo criminal e posterior condenação do réu.

Após o trâmite judicial e o julgamento de todos os recursos apresentados pela defesa, a sentença foi mantida. O homem foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado, com agravante por continuidade delitiva.

Com a ordem judicial em mãos, os agentes da SIG iniciaram as diligências para localizar o condenado, que foi encontrado em sua residência. Ele foi levado à sede da unidade policial, onde teve o mandado formalizado. Em seguida, passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado às celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde aguarda transferência para a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, onde começará a cumprir a pena.

