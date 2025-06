Vagas de empregos são ofertadas nesta quarta-feira

Na próxima quinta-feira (26), das 8h às 12h, uma nova edição voltada à ampliação da inclusão e da representatividade no mercado de trabalho. A ação tem como destaque o atendimento ao público LGBTQIA+ e será realizada no piso térreo da Funsat (Fundação Social do Trabalho), localizada na Rua 14 de Julho, 992. A previsão é de distribuição de 200 senhas para atendimento.

Ao todo, 124 profissões estão com recrutamento na Fundação Social do Trabalho (Funsat), quarta-feira (25), seleção indicada por anúncios de 181 empresas de Campo Grande, que fazem a captação de mão de obra em 2.357 vagas.

A oferta inclui vagas no quadro geral por ajudante de motorista (1 posto), analista administrativo (1 posto), assistente de vendas (5 postos), atendente de padaria (38 postos), auxiliar de cozinha (14 postos), auxiliar de faturamento (2 postos), auxiliar de logística (30 postos), borracheiro (11 postos), encanador (5 postos), mecânico de automóvel (5 postos), operador de caixa (355 postos) e ainda duas vagas ativas para pedreiros.

Fazem parte das 1.936 oportunidades de perfil aberto, recorde nessa modalidade em 2025, sete destaques. Relação para contratações, que solicitamos experiência a candidatos, voltadas a procuras por açougueiro (2 postos), ajudante de carga e descarga de mercadorias (31 postos), auxiliar de armazenamento (10 postos), fiscal na prevenção de perdas (1 posto), operador financeiro (40 postos), repositor de mercadorias (474 postos), além de cinco vagas para vendedor de serviços.

Exclusivos ao público PCD (Pessoa com Deficiência) a data reserva quatro triagens, para funções como agente de saneamento, almoxarife, assistente administrativo e auxiliar de limpeza. Chances de colocação disponíveis apenas ao trabalhador que estiver com o cadastro em dia na Fundação.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com atendimento das 7h às 17h, sem intervalo de almoço. O atendimento é gratuito, sendo viabilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assim como pela Prefeitura Municipal de Campo Grande que divulga o painel completo da intermediação:

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.