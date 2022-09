Mulher perde mais de R$ 10 mil após cair em golpe de namoro fake

Uma moradora,52, de Aquidauana, distante a 125 quilômetros de Campo Grande, perdeu R$ 13,8 mil após cair em um golpe em um namoro fake, na última sexta-feira (27).

Segundo informações, a vítima conheceu um homem pela internet a cerca de três meses e começou a namorar com ele. O homem, que se apresentou como Sargento do Exército Americano prometeu que viria ao Brasil, conhecê-la pessoalmente.

Após três meses de “namoro”, o golpista disse que mandaria um presente para a vítima. No dia 23 de setembro, ele entrou em contato com a mulher e relatou que o pacote havia sido retirado pela Alfândega, e que, para liberar o presente, ele precisaria de R$ 5,5 mil.

A vítima transferiu o dinheiro para o homem, mas depois ele entrou em contato novamente, dizendo que o pacote não havia sido liberado, e que precisaria de mais R$8,3 mil para “resolver” a situação.

A falsa empresa responsável pela entrega do presente entrou em contato com a vítima e solicitou mais de R$ 23,7 mil para liberar o pacote. A mulher, então, desconfiou e não transferiu mais nenhum valor.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

Leia Mais: Jovem é preso por violentar e manter mulher presa em casa no Zé Pereira

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.