Homem é preso após esfaquear conhecido por dívida de R$ 20 e levar bicicleta como pagamento na Capital

Na noite da última terça-feira (23), a Polícia Civil, por meio do GOI (Grupo de Operações e Investigações), foi acionada para investigar uma tentativa de homicídio ocorrida na região da Vila Amore, em Campo Grande. Informações preliminares apontaram que a vítima havia sido esfaqueada no tórax e socorrida para a Santa Casa da capital.

Durante as diligências, os policiais identificaram o autor do crime e localizaram o suspeito ainda na mesma região onde o fato ocorreu. Ele estava em posse da faca utilizada no ataque e da bicicleta da vítima, que havia sido subtraída após a agressão.

O suspeito, R.P.B., de 36 anos, confessou aos policiais que conhecia a vítima, alegando que ela lhe devia R\$ 20,00 e não tinha como pagar. Durante uma discussão motivada pela dívida, ele desferiu dois golpes de faca, um no abdômen e outro nas costas da vítima, e levou a bicicleta como forma de pagamento.

R.P.B. foi conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) CEPOL, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e furto consumado. Após o registro da prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.