Adriane Lopes recebe senadora Tereza Cristina na Prefeitura

Ainda nas tratativas sobre a gestão municipal, Adriane Lopes (PP) esteve com a senadora Tereza Cristina (PP) na Prefeitura de Campo Grande nesta quarta-feira (23). Entre os assuntos, foram discutidos os eventos para o aniversário da Capital (26 de agosto), infraestrutura e parcerias público-privadas.

“Tivemos uma agenda extremamente positiva com a nossa senadora, na qual discutimos pautas estratégicas para Campo Grande, especialmente nas áreas de infraestrutura e parcerias público-privadas. A senadora é uma grande parceira da nossa gestão e, sempre que possível, estamos juntas para dialogar sobre os avanços da nossa Capital”, destacou a prefeita.

Participaram da agenda os secretários Ademar Silva Júnior da Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável); Ulisses Rocha, Adjunto da Segov; Catiana Sabadin da Seppe (Secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas); e Thelma Lopes da Casa Civil.

O encontro aconteceu antes da senadora embarcar para os Estados Unidos em uma missão diplomática pela Comissão de Relações Exteriores para negociar as tarifas impostas pelo Donald Trump ao Brasil.

