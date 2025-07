Mulher condenada por morte de rival é presa seis anos após o crime em Campo Grande

Ela foi apontada como responsável por armar o grupo que assassinou Daniela Viegas em 2018

Uma mulher de 26 anos foi presa na tarde desta terça-feira (23) no bairro Núcleo Habitacional Buriti, em Campo Grande. Ela foi condenada a 12 anos de prisão pela Justiça por envolvimento na morte de Daniela Alencar Viegas, assassinada em 2018 com golpes de faca.

O crime aconteceu em novembro daquele ano, na Vila Nova Capital, perto de um bar. De acordo com as investigações da Polícia Civil, Daniela foi atacada por quatro irmãs com quem já tinha desentendimentos. Duas delas eram adolescentes à época. A motivação apontada foi uma briga antiga entre as envolvidas.

Durante o julgamento, ficou comprovado que a mulher presa hoje foi quem entregou a faca usada no crime e ordenou que as menores matassem a vítima. Por isso, acabou responsabilizada como autora do homicídio, mesmo sem ter desferido os golpes diretamente.

Com a condenação confirmada e sem possibilidade de recurso, a prisão foi determinada pela Justiça. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram o mandado por volta das 13h. A mulher foi encaminhada ao sistema prisional e deve começar a cumprir a pena em regime fechado.

