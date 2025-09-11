Membro de faccção criminosa que praticou diversos crimes é preso durante operação em Campo Grande

Homem também foi preso por comercializar anabolizantes e em 2019 na operação Yin-Yang

Na última segunda-feira (8) um homem de 28 anos, membro de uma faccção criminosa foi preso durante a Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, no bairro Vila Nhá, Nhá, em Campo Grande.

A prisão foi realizada pelo Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) no bairro Vila Nha Nhá, em Campo Grande.

O indivíduo é integrante integrante de uma facção criminosa e possui extenso histórico criminal, com envolvimento em crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, roubos, homicídios na modalidade conhecida como “tribunal do crime”, lavagem de dinheiro, contrabando de cigarros, falsidade ideológica e estelionato.

O investigado já havia sido detido anteriormente por comercializar anabolizantes de forma ilegal, utilizando indevidamente receituários e carimbos médicos para prescrever e falsificar assinaturas. Em 2019, ele também foi preso na Operação Yin-Yang, deflagrada pelo Gaeco, quando figurou entre os 48 investigados ligados a uma facção criminosa atuante em diversos crimes graves.

O mandado que resultou na prisão preventiva da última segunda-feira (08), foi expedido pela 4ª Vara Criminal. A operação foi coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), por meio da Coordenação-Geral de Fronteiras (CGFRON/Diopi).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.