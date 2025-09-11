CPI do Transporte Público de Campo Grande apresenta relatório final nesta sexta

Comissão recebeu 644 denúncias de usuários entre março e agosto sobre irregularidades no serviço

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Público da Câmara Municipal de Campo Grande vai apresentar nesta sexta-feira (12), às 9h30, o relatório final dos trabalhos. A sessão está marcada para a Sala dos Vereadores, na Presidência da Casa de Leis.

Criada para investigar possíveis irregularidades no transporte coletivo da Capital, operado pelo Consórcio Guaicurus, a comissão contou com ampla participação popular. Entre 25 de março e 27 de agosto de 2025, a Ouvidoria da CPI recebeu 644 denúncias envolvendo o sistema.

Segundo o levantamento, a maior parte das manifestações ocorreu pelo WhatsApp, com 576 registros. Também foram contabilizados 54 formulários preenchidos, 46 e-mails, 2 ligações telefônicas e 1 denúncia presencial. Os números, segundo a comissão, refletem o engajamento da população e a insatisfação com a qualidade do transporte coletivo em Campo Grande.

O relatório final deve consolidar essas informações e apresentar as conclusões dos vereadores sobre o funcionamento do sistema e possíveis medidas a serem adotadas.

