Homem é preso preventivamente por estuprar enteada de 11 anos em Coxim

Na manhã desta quinta-feira (11), um homem de 56 anos de idade suspeito pelo crime de estupro de vulnerável contra a enteada, atualmente de 11 anos de idade, em Coxim.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do indivíduo. Os fatos foram denunciados no início da semana e a investigação segue em segredo de justiça.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim.

