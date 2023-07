Megatraficante de MS foge de helicóptero e polícia acredita em vazamento de informações

O megatraficante Antônio Joaquim Mota, conhecido como Motinha ou Dom, fugiu de helicóptero na última sexta-feira (30), durante a operação Magnus Dominus, realizada pela Polícia Federal e autoridades paraguaias para desarticular organização criminosa paramilitar do tráfico de drogas internacional na região de fronteira entre Brasil e Paraguai.

Segundo informações brasileiras, acredita-se que Dom fugiu de helicoptero de sua propriedade rural no Paraguai, devido a um vazamento de informações. Esta é a segunda vez que ele consegue fugir da polícia. O grupo em que Dom comanda possui um grande arsenal de armas e é uma organização paramilitar que realizava o tráfico de internacional de drogas entre Ponta Porã a Pedro Juan Caballero.

De acordo com a apuração da Polícia Federal, vários de seus membros possui cursos nacionais e internacionais de segurança militar privada e experiência em atuação der guerras, além de seguranças militares privados em embarcações contra piratas da Somália, recrutados justamente pela experiência no serviço.

Durante a operação da Polícia Federal, denominada Magnus Dominus, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão contra nove brasileiros, um italiano, um romeno e um grego, nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Clã Mota

Conforme informações da PF, Dom faz parte do conhecido “clã Mota”, organização criminosa que já autuou nos crimes de aparelhos eletrônicos, cigarros, e agora no tráfico internacional de drogas, inclusive envolvendo negócios com o traficante Minotauro, que está preso.

Na operação da última sexta-feira, foram mais de 100 policiais federais participaram da operação que realizaram prisões e apreendeu coletes balísticos, drones, óculos de visão noturna, granadas, e armamento de grosso calibre, a exemplo de fuzis .556, 762 e .50, este capaz de perfurar blindagens e abater aeronaves.

Acompanhe a note da Polícia Nacional abaixo:

Na verdade, não houve nenhum incidente. Apoiamos a Polícia Federal nessa operação. O local que foi alvo da busca foi verificado previamente pelos investigadores da PF. Infelizmente, descobrimos que os proprietários não estavam lá há muito tempo e as informações fornecidas eram imprecisas ou desatualizadas, já que apenas a PF tinha acesso a essas informações. Portanto, se houve algum vazamento, foi por parte da PF.*

*Tradução própria do espanhol

Magnus Dominus significa “o todo poderoso” em latim, faz alusão ao líder do grupo criminoso, o qual se auto intitulava como Dom, em referência a Dom Corleone, do clássico filme “O Poderoso Chefão”.