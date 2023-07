Jovens são presos transportando cocaína em malas dentro de ônibus coletivo

Dois homens, de 23 e 24 anos, foram presos na madrugada de hoje (3), com cocaína avaliada em R$ 310 mil, em duas malas, num ônibus coletivo na BR-262, em Corumbá.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, na área rural do município, quando os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), deram sinal de parada a ônibus de transporte coletivo. Durante a visualização nas bagagens dos passageiros, os policiais encontraram R$ 6,2 quilos de cocaína em duas malas.

Em interrogatório, os proprietários as malas disseram que foram contratados para levar os entorpecentes até São Paulo (SP).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Miranda, onde os homens permanecem detidos. Segundo a polícia, a cocaína apreendida é avalida em R$ 310 mil.

