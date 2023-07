Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Segundou com novidades da Lua, que entra na fase Cheia no ponto mais alto do seu Horóscopo, destacando suas habilidades e competências profissionais. Isso indica um momento é propício para fazer bonito junto à chefia e subir mais um degrau na carreira. As finanças também ganham estímulos e melhorias salariais podem ser conquistadas. Só não descarte contratempos com assuntos domésticos e familiares. Portanto, seja mais paciente para resolver as coisas sem se estressar e sem estrilar com os parentes próximos. Papelada ligada a imóvel ou contrato de aluguel pode exigir mais atenção. No amor, esqueça velhas mágoas e aposte nas metas que quer alcançar com seu benzinho. Paquera mais favorecida à noite.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A semana começa com good news e mudanças positivas devem surgir nesta segunda, abrindo os caminhos para o seu sucesso e progresso. Seu lado confiante e persistente se fortalece e o período é favorável para investir em algo que sempre desejou fazer. Oportunidades despontam em seu horizonte e você pode se dar muito bem ao trocar ideias e informações com pessoas diferentes e experientes. Há chance de receber proposta de trabalho em outra empresa ou cidade, mas não espere apenas flores hoje. A vida amorosa pode ser palco de atritos e convém ligar o radarzinho para não se meter em perrengues: procure melhorar a sintonia com o crush ou o xodó. Já à noite, Lua e Urano prometem um clima mais harmonioso.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Segundona chegando com vibes transformadoras, mas você pode colher bons frutos ao apostar em sua capacidade de adaptação e agir com firmeza. Foque nos seus interesses e não hesite para alterar os rumos do que não traz resultados esperados. No trabalho, quem tem bastante experiência na função que exerce pode sair na frente. O dia deve render bastante e não vai faltar perseverança para deixar tudo em ordem nas suas atividades. Porém, dobre a cautela com as finanças e desconfie de promessas de lucros rápidos – alguém pode querer te passar a perna. Na paixão, sua seducência aumenta, mas seu jeito pode ficar mais seletivo e exigente. A dica é maneirar nas cobranças e controlar o sentimento de posse.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Hoje a Lua Cheia entra em cena para jogar no seu time e promete acelerar seus interesses, incentivando suas parcerias pessoais e profissionais. Em paz com Júpiter, ela avisa que a manhã será oportuna para fechar parceria com quem tem objetivos e propósitos em comum – a união faz a força, bebê! Proposta de sociedade ou iniciativa com gente de sua confiança pode trazer boas perspectivas, mas não descarte tretas com quem já não se afina muito. O ranço pode aumentar e será preciso mais tolerância com quem tem diferenças. Procure melhorar o humor e abre o olhão para não descontar as tensões no mozão. À noite, o astral deve ficar mais positivo no romance e paquera com alguém da turma pode decolar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Segundou com as estrelas dando um baita incentivo para os seus interesses de trabalho, leãozinho! A Lua Cheia vai reforçar sua vitalidade, mas vale lembrar que nada virá de bandeja para as suas mãos e você precisará se empenhar bastante para dar conta do recado. Concentrese nas suas atividades e não perca tempo com outros assuntos ou poderá se atrapalhar e até atrasar o serviço, viu bebê? Sol e Mercúrio no inferno astral pedem atenção com compromissos assumidos e alertam que instabilidades podem rondar as finanças. O astral também não fica tão favorável no lado amoroso, mas as coisas devem fluir melhor à noite e você terá mais carisma e desenvoltura. Vai se entrosar bem com o crush ou o xodó.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua entra na fase Cheia e abre a semana iluminando o setor mais positivo do seu Horóscopo, sinal de que as coisas devem rolar com mais facilidade na sua vida, minha consagrada! O trabalho vai fluir sem maiores empecilhos e seus dons criativos virão à tona, favorecendo suas conquistas e seu sucesso. Júpiter também avisa que o período é propício para investir em estudos e ampliar seus conhecimentos. Porém, não espere muito nas amizades e fique esperta com gente que elogia na frente e fala mal pelas costas. No amor, mesmo contando com mais charme e atração, você pode se deparar com umas bagacinhas ao longo do dia. Mas a noite será mais generosa e há chance de conhecer alguém que tem a sua vibe.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Taí um bom dia para cuidar dos interesses familiares e resolver assuntos importantes com a turma de casa, Libra! Parentes e pessoas próximas estarão do seu lado para o que precisar e vão apoiar suas iniciativas. Você também vai contar com um tino apurado para negociar, lidar com grana e pode ter boas ideias para reforçar o orçamento doméstico, mas não espere muita molezinha na vida profissional. A concorrência tende a ficar mais acirrada e talvez tenha que se dedicar ainda mais: vá em frente sem temer disputas e lute pelo que merece. Nos assuntos do coração, hoje o astral fica meio nostálgico e quem está só pode sentir vontade de procurar o ex. À noite, o clima esquenta na intimidade com o love.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Meus irmãos e minhas irmãs astrais podem esperar uma segundona bem movimentada nos contatos em geral. Esbanjando habilidade para se comunicar, você vai contar com voz ativa e traquejo para convencer os outros. Lua e Júpiter indicam sucesso em reuniões, negociações, acordos e garantem que há boas chances de sair no lucro em parcerias, contratos e sociedade comercial. Porém, pense duas vezes antes de realizar alguma mudança que vai alterar a sua rotina: pese os prós e contras. Viagem pode ter contratempos e quem está em busca de um novo amor terá que segurar a ansiedade. Desencontros podem rolar, mas a paquera ganha bons estímulos à noite e o crush pode se declarar. Sintonia em alta no romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua muda para a fase Cheia logo de manhã e garante que o momento é ideal para ganhar dinheiro, minha consagrada! Suas atenções se voltam para os interesses financeiros e você não pensará duas vezes para pegar no batente, principalmente se tem certeza de que pode encher o bolso. Vai fundo e tire proveito da sua capacidade empreendedora, mas faça escolhas seguras e tenha cautela ao lidar com negociações e investimentos que não domina ou não conhece bem, pois há risco de cilada ou preju. Para quem está na pista, os astros recomendam a seguir os instintos e avaliar bem o terreno antes de se envolver de corpo e alma. Lance com o crush pode estar mais pra pegação. Astral ciumento na relação a dois.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Trago verdades e elas são para glorificar em pé, meu cristalzinho! A Lua segue toda poderosa no seu signo e atinge sua energia máxima ao ingressar na fase Cheia às 8h38 da manhã. Ela promete uma segundona produtiva e vai deixar suas qualidades no modo turbo. Também avisa que o momento é perfeito para ir atrás das suas ambições e mostrar seus talentos no trabalho. Hoje você ainda pode receber boas notícias sobre dinheiro ou contar com a sorte ao cravar seus palpites em jogos e loterias. Na paixão, quem está na pista vai mostrar que sabe atrair e tem tudo para conquistar, mas o cenário não fica tão firme no romance. Tretinhas podem surgir com o mozão, portanto, convém ter tato e pegar mais leve.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Com a Lua no signo anterior ao seu, talvez seja preciso se esforçar um pouco mais para encarar as demandas da segundona. A boa notícia é que Júpiter manda vibes positivas para a sua vida familiar logo cedo e garante que os parentes serão seus aliados para vencer obstáculos. Hoje você pode até torcer o nariz para os deveres e responsabilidades, mas se confiar em seu taco e pegar firme em suas tarefas, deve se surpreender com os resultados. Só procure ter mais disciplina ao cuidar da saúde e vigie seus hábitos pra não prejudicar sua vitalidade física e mental. No lado amoroso, o astral não está aquela maravilha, mas se tem um love pode curtir bons momentos à noite. Paquera sem grandes novidades.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Segundona chegando com novidades da Lua, que entra na fase Cheia e dá um belo incentivo para a realização dos seus planos e esperanças. Hoje seu jeito estará mais perseverante e mesmo que se depare com obstáculos, você não vai desistir do que quer. Aproveite a cota extra de determinação para deixar tudo em ordem no trabalho e colocar seus objetivos em prática. Pessoas que admira e com as quais se identifica terão papel mais destacado e participativo na sua vida, só não convém misturar as estações entre amor e amizade porque tudo indica que não vai dar liga. Reflita melhor sobre os seus sentimentos para não confundir as bolas. Já no período da noite, o clima vai ficar mais positivo para a paixão.