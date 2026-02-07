Megaoperação no Paraguai desmonta desmanche clandestino na fronteira com MS

Foto: Ponta Porã News
Foto: Ponta Porã News

Uma operação de grande porte da Polícia Nacional do Paraguai resultou na prisão de dois brasileiros e na apreensão de veículos, armas e drogas na madrugada desta sexta-feira (6), em Capitán Bado, cidade localizada na fronteira com Coronel Sapucaia, a cerca de 396 quilômetros de Campo Grande.

A ação começou por volta das 4h onde os policiais cumpriram diligências em um imóvel que, segundo as investigações, funcionava como ponto clandestino de recepção e desmanche de veículos, disfarçado de oficina mecânica.

No local, foram presos em flagrante dois cidadãos brasileiros, de 49 e 61 anos, apontados como responsáveis pela logística de armazenamento e desmontagem dos veículos. Ao todo, os agentes apreenderam 13 automóveis, três motocicletas, uma arma de fogo, dezenas de munições, entorpecentes e diversas autopeças já separadas.

De acordo com as autoridades, a variedade de veículos e peças indica a atuação de grupos criminosos organizados que operam na região de fronteira. Técnicos da Polícia Nacional realizam a checagem de chassis e números de série para identificar a procedência dos automóveis, que podem ter sido roubados em municípios fronteiriços com Mato Grosso do Sul.

Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados às autoridades paraguaias para os trâmites legais. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *