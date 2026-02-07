Megaoperação no Paraguai desmonta desmanche clandestino na fronteira com MS

Uma operação de grande porte da Polícia Nacional do Paraguai resultou na prisão de dois brasileiros e na apreensão de veículos, armas e drogas na madrugada desta sexta-feira (6), em Capitán Bado, cidade localizada na fronteira com Coronel Sapucaia, a cerca de 396 quilômetros de Campo Grande.

A ação começou por volta das 4h onde os policiais cumpriram diligências em um imóvel que, segundo as investigações, funcionava como ponto clandestino de recepção e desmanche de veículos, disfarçado de oficina mecânica.

No local, foram presos em flagrante dois cidadãos brasileiros, de 49 e 61 anos, apontados como responsáveis pela logística de armazenamento e desmontagem dos veículos. Ao todo, os agentes apreenderam 13 automóveis, três motocicletas, uma arma de fogo, dezenas de munições, entorpecentes e diversas autopeças já separadas.

De acordo com as autoridades, a variedade de veículos e peças indica a atuação de grupos criminosos organizados que operam na região de fronteira. Técnicos da Polícia Nacional realizam a checagem de chassis e números de série para identificar a procedência dos automóveis, que podem ter sido roubados em municípios fronteiriços com Mato Grosso do Sul.

Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados às autoridades paraguaias para os trâmites legais. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.