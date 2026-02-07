Chuvas intensas colocam Mato Grosso do Sul em alerta até domingo (8)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu, na manhã deste sábado (7), dois avisos de chuvas intensas para Mato Grosso do Sul, com validade até as 23h59 de domingo (8). Os alertas indicam condições de tempo severo em todas as regiões do estado, com níveis diferentes de risco.

O aviso de perigo potencial engloba todo o território sul-mato-grossense e prevê acumulados de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos que podem atingir 60 km/h.

Já o alerta de perigo, mais grave, abrange as regiões centro-norte, sudoeste, pantaneira e leste do estado. Nessas áreas, a previsão aponta chuvas mais intensas, variando de 30 a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, acompanhadas de rajadas de vento que podem alcançar 100 km/h.

Segundo o Inmet, há risco de transtornos como interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas áreas sob alerta mais severo.

A orientação é que, durante ventos fortes, a população evite se abrigar sob árvores e não estacione veículos próximos a estruturas como torres de transmissão e outdoors. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.