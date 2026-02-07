Flagrante desmonta esquema de furto e receptação de TV’s em Campo Grande

A Polícia Militar desmontou um esquema de furto e revenda de televisores em Campo Grande após o arrombamento de uma residência no bairro Panamá, registrado na tarde de sexta-feira (6). A ação resultou na prisão de um homem de 30 anos e na apreensão de diversos aparelhos eletrônicos sem comprovação de origem.

Conforme o registro policial, o morador do imóvel, de 37 anos, encontrou a casa violada ao retornar para o almoço. Do local foram levados uma televisão de 75 polegadas e uma caixa de som, ambas da marca LG.

Imagens de segurança de uma residência vizinha auxiliaram a polícia na identificação do crime. As gravações mostraram dois suspeitos chegando ao local em um VW Gol G3, de cor clara e com danos no para-choque dianteiro. O veículo havia sido negociado recentemente com um homem de 31 anos, que passou a ser monitorado pelas equipes da Força Tática.

Durante as diligências, os policiais flagraram o suspeito acompanhado de outros três indivíduos descarregando uma televisão de grande porte em uma casa no bairro Jardim Aeroporto. No imóvel, um dos envolvidos autorizou a entrada da equipe, que encontrou uma TV de 70 polegadas na sala.

Questionado sobre a procedência do aparelho, o morador apresentou versões inconsistentes e acabou informando que o equipamento teria sido deixado por um parente, apontado como responsável por furtos a residências. Ele também admitiu que ajudava na revenda dos produtos, dividindo os lucros obtidos.

Com base nas informações repassadas, a PM localizou outro endereço, na Vila Bordon, onde foram apreendidos mais televisores e caixas de som sem nota fiscal. Entre os itens recuperados estava a caixa de som furtada no bairro Panamá.

O suspeito foi preso em flagrante por receptação qualificada e levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). O outro envolvido, apontado como autor dos furtos, não foi localizado e segue sendo investigado pela Polícia Civil.