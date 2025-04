Megaoperação contra o tráfico de drogas mobiliza forças policiais em Jardim

Helicóptero dá suporte aéreo e criminosos impunham regras rígidas para proteger o esquema de tráfico na região

Uma megaoperação coordenada pela Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) foi deflagrada na manhã desta terça-feira (15) na cidade de Jardim, a 236 quilômetros de Campo Grande, com foco no combate ao tráfico de drogas. A ofensiva mobilizou diversas forças policiais e resultou no cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão, além de 8 mandados de prisão. Flagrantes também foram registrados durante a ação, que contou com apoio aéreo de um helicóptero para dar suporte às equipes em terra.

As investigações indicam que criminosos atuavam de forma organizada na Vila Nova Mato Grosso, onde impunham regras rígidas para controlar o acesso à área. Moradores e visitantes eram obrigados a baixar os vidros dos carros e apagar os faróis ao entrarem na região, uma estratégia usada como forma de vigilância e identificação, dificultando a entrada de viaturas policiais e protegendo o esquema de tráfico.

Os alvos da operação incluem tanto homens quanto mulheres suspeitos de envolvimento direto com a comercialização de entorpecentes. A ofensiva contou com a participação de diversas delegacias e grupos especializados, reforçando a integração entre as forças de segurança pública no enfrentamento ao crime organizado.

Entre os órgãos envolvidos na ação estão as delegacias de Jardim, Bonito, Guia Lopes da Laguna e Bela Vista; o SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados; a Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira); a Polícia Militar de Jardim; e unidades especializadas como o Garras, Defurv, DHPP, Derf, Polinter, Decon e Deleagro.

A Polícia Civil informou que a operação segue em andamento, e um balanço completo dos resultados será divulgado posteriormente. A mobilização reforça o comprometimento das autoridades em desarticular redes criminosas que operam no interior do Estado e garantir maior segurança à população.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais